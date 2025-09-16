'Inter gaat drastisch ingrijpen voor duel met Ajax na nederlagen'

Ajax treft woensdag een Internazionale dat nog allesbehalve in vorm is. De Italiaanse grootmacht begon zwak aan het nieuwe seizoen in de Serie A en verloor twee van de eerste drie competitieduels.

Volgens La Gazzetta dello Sport overweegt trainer Cristian Chivu nu zelfs een keeperswissel voor het duel in de Johan Cruijff ArenA. Na een overtuigende 5-0 zege op Torino volgden teleurstellingen tegen Udinese (1-2) en Juventus (4-3). Vooral het aantal tegentreffers baart Chivu zorgen. In het duel tegen Juventus kreeg Inter-doelman Yann Sommer kritiek na fouten bij goals van Yildiz en Adzic.

De Italiaanse sportkrant meldt dat Chivu intern de discussie is aangegaan met zijn staf en 'serieus overweegt' om Josep Martinez onder de lat te zetten tegen Ajax. De Spaanse doelman kwam in de zomer van 2024 over van Genoa voor 13,5 miljoen euro. Martinez heeft al ervaring met spelen op Nederlandse bodem: vorig seizoen stond hij in het doel bij Inter’s 0-2 overwinning op Feyenoord in De Kuip.