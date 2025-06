'Inter gaat voormalig Ajacied aanstellen als nieuwe hoofdtrainer'

Inter nam na de verloren Champions League-finale al snel afscheid van Simone Inzaghi, die naar Al-Hilal vertrekt. De Italiaanse grootmacht lijkt met Chivu al de opvolger binnen te hebben. Naar verluidt tekent de voormalig verdediger van Ajax een contract tot medio 2027.

Chivu was na zijn loopbaan als profvoetballer jarenlang actief in de jeugdopleiding van Inter, maar vertrok afgelopen zomer uit Milaan. In februari begon hij bij Parma voor het eerst als hoofdtrainer in het betaald voetbal, maar dat lijkt een kort avontuur te worden. De 44-jarige Roemeen werd in het verleden ook even gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar dat kwam er niet van.