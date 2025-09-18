'Inter minacht Ajax': "Zorgen dat basisspelers krachten sparen"

"In Amsterdam ruikt het naar stroopwafels, lokale zoetigheid én comebacks", begint La Gazzetta dello Sport. "De eerste comeback was van Sommer: na een nachtmerrieweek met twee fouten tegen Juventus, neutraliseerde hij Godts nu op het enige moment dat de verdediging van Inter wankelde, nadat Edvardsen de Belg met een bal die een lust was voor het oog, wegstuurde. De tweede comeback was van Thuram: hij werd afgelopen weekend uitgelachen na de winnende goal van Juve in blessuretijd, maar nu vierde hij feest en lachte hij."

"Dit Ajax drijft op energieke bevliegingen, toevertrouwd aan solisten die vandaag (woensdag, red.) nogal tam voor de dag kwamen", vervolgt men. Waarna Mika Godts, Wout Weghorst en Davy Klaassen worden aangehaald, maar ook Wijndal krijgt een benoeming. "Hij heeft normaal gesproken het vermogen om op te stomen en door linies heen te breken, maar vandaag deed hij dat niet. Inter had nauwelijks moeite met Ajax en gaf met een 0-2 voorsprong slechts een paar kleine kansen weg. Door Ajax te verslaan schudt Inter een crisis van zich af."

Tuttosport vond Inter de wedstrijd controleren. "Er was slechts één groot schrikmoment en dat was de counter waarbij Godts het momentum van de wedstrijd kon veranderen bij een 0-0 stand. De Belgische aanvaller verspilde dat moment echter." Met 0-2 op het scorebord begon het op een trainingspotje te lijken. "De wedstrijd werd toen regelmatig onderbroken voor wissels, die ervoor zorgden dat de basisspelers wat krachten konden sparen richting de komende competitiewedstrijden en de spelers die het nodig hadden, minuten konden maken."