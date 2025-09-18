Inter overtreedt sponsorregels in Amsterdam: "Zijn zeer ontstemd"

Internazionale heeft woensdagavond regels overtreden met de shirtsponsoring. De Italiaanse club speelde op bezoek bij Ajax met het logo van Betsson, iets wat in Nederland niet toegestaan is.

Op 1 juli 2025 ging in Nederland een verbod op sponsoring door online casino's zoals Bettson in, maar dat geldt niet in alle Europese landen. In de aanloop naar de wedstrijd tussen Ajax en Inter heeft de Kansspelautoriteit contact gehad met de KNVB over het logo van Betsson op het shirt van Inter, zo weet Casinonieuws.nl. De toezichthouder gaf hiervoor geen toestemming, maar toch speelde Inter woensdag gewoon met het logo.

Marloes Derks, woordvoerder van de Ksa, kwam tegenover CasinoNieuws.nl met een reactie. "De KNVB heeft in de aanloop naar de wedstrijd contact gezocht met de Ksa met de vraag of het voor buitenlandse clubs toegestaan is met het Betsson.sport logo te spelen. De Ksa heeft daarop aangegeven dat dit niet is toegestaan, omdat het bevordering van illegaal aanbod betreft", zo laat ze weten. "De Ksa is zeer ontstemd over het feit dat er toch met shirts met dit logo is gespeeld en beraadt zich op vervolgstappen."