Interlandvoetbal compleet op de schop? "Dit is de enige manier"

Raymond Verheijen pleit voor een ingrijpende verandering van de internationale voetbalkalender. De inspanningsfysioloog vindt dat interlandvoetbal en clubvoetbal gedurende het seizoen volledig van elkaar gescheiden moeten worden. Daarmee zouden volgens hem onder meer de belasting en het aantal onnodige blessures kunnen worden teruggedrongen.

Verheijen uit in De Telegraaf al stevige kritiek op de huidige interlandperiodes. Met name het spelen van meerdere wedstrijden kort achter elkaar vindt hij onverstandig. "Ik begrijp de overweging dat ze eigenlijk twee breaks willen samenvoegen tot één break. Om het clubvoetbal minder te onderbreken. Maar verstandig is het niet, want je gaat nog meer wedstrijden in een korte tijd spelen. Zeker met het huidige model van de UEFA, waarbij je 72 uur later weer moet spelen." "Dat hebben ze tegenwoordig zo ontwikkeld dat je donderdag-zondag speelt, vrijdag-maandag of zaterdag-dinsdag. Om maar zo veel mogelijk wedstrijden op tv te krijgen. Tijdens het WK hebben we het al uitgebreid gehad over het feit dat het wetenschappelijk is aangetoond dat 72 uur te kort is om volledig te herstellen van een wedstrijd."

Volgens Verheijen worden trainers daardoor praktisch gedwongen om spelers te rouleren. "Als staf word je eigenlijk voor het blok gezet, want je wilt met het sterkste team spelen. Dat betekent dat je de tweede wedstrijd begint met spelers die nog niet volledig hersteld zijn van de eerste wedstrijd. De enige manier waarop je daarop kunt anticiperen, is symptoombestrijding. Dat is namelijk het rouleren van spelers." Verheijen komt nu ook met een oplossing voor het probleem. Wat hem betreft verdwijnen de interlandperiodes tijdens het reguliere clubseizoen volledig. "Het meest fundamentele probleem oplossen. En dat is dat je clubvoetbal en interlandvoetbal gewoon niet door elkaar moet laten lopen. De enige manier waarop je dit oplost, is dat je interlandvoetbal altijd aan het einde van het seizoen, in mei en juni, speelt. In de oneven jaren speel je dan de kwalificatiewedstrijden en in de even jaren speel je de toernooien. Gedurende het seizoen speel je geen interlands. Het voordeel daarvan is dat clubvoetbal niet wordt onderbroken, dat spelers niet continu moeten reizen en continu moeten switchen tussen verschillende manieren van trainen."