Interne kritiek op Heitinga: "Moet verder zijn in ontwikkeling"

Danny Blind had nogal wat meningsverschillen met de leiding van Ajax. Zo vond hij het een slechte keuze om Francesco Farioli voor de groep te zetten bij Ajax, terwijl ook de aanstelling van John Heitinga op weinig steun kon rekenen.

In Het Parool is een diepte-interview verschenen omtrent het opstappen van Danny Blind. De technisch commissaris stapte op bij Ajax omdat hij veelal andere inzichten kende dan vele anderen bij de club uit Amsterdam.

Zo wilde Blind niet dat Francesco Farioli als trainer van Ajax gepresenteerd zou worden. "Hij zat vaker niet dan wel op één lijn met Alex Kroes en Marijn Beuker", schrijft de krant over de visie van Blind. "Blind was vorig jaar geen voorstander van de komst van Farioli. Hij opperde de komst van Frank de Boer."

Een terugkeer zat er niet in. Daarna kon er ook deze zomer geen consensus bereikt worden over de komst van een nieuwe trainer. Blind was tegen Heitinga. "Hij was op Ziggo kritisch over Heitinga en zei dat Ajax op dit moment verder had moeten zijn in zijn ontwikkeling."