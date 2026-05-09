Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel

Noa Lang heeft zich met Galatasaray tot kampioen van Turkije gekroond na een overwinning op Antalyaspor. De ploeg van de oud-Ajacied pakte daarmee voor de 26e keer in de clubgeschiedenis de landstitel.

In eigen huis werd het duel met 4-2 gewonnen, waarbij de beslissing pas in de slotfase viel. Galatasaray had het lang lastig, maar trok de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe. Dankzij die zege kon het kampioenschap feestelijk worden gevierd.

De ploeg met Noa Lang kende een lastige eerste helft. Galatasaray was wel de dominante partij en creëerde tien doelpogingen, maar slechts drie daarvan waren op doel. Ondanks het overwicht kwam de ploeg niet tot scoren, terwijl Antalyaspor efficiënter bleek.

De bezoekers sloegen namelijk toe via Soner Dikmen, die de 0-1 op het scorebord zette. Kort daarna moest Antalyaspor ook wisselen: Sander van de Streek viel na een half uur in om het middenveld te versterken.