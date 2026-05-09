Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Noa Lang heeft zich met Galatasaray tot kampioen van Turkije gekroond na een overwinning op Antalyaspor. De ploeg van de oud-Ajacied pakte daarmee voor de 26e keer in de clubgeschiedenis de landstitel.
In eigen huis werd het duel met 4-2 gewonnen, waarbij de beslissing pas in de slotfase viel. Galatasaray had het lang lastig, maar trok de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe. Dankzij die zege kon het kampioenschap feestelijk worden gevierd.
De ploeg met Noa Lang kende een lastige eerste helft. Galatasaray was wel de dominante partij en creëerde tien doelpogingen, maar slechts drie daarvan waren op doel. Ondanks het overwicht kwam de ploeg niet tot scoren, terwijl Antalyaspor efficiënter bleek.
De bezoekers sloegen namelijk toe via Soner Dikmen, die de 0-1 op het scorebord zette. Kort daarna moest Antalyaspor ook wisselen: Sander van de Streek viel na een half uur in om het middenveld te versterken.
Na rust kwam Galatasaray snel terug in de wedstrijd. Mario Lemina kopte op aangeven van Baris Alper Yilmaz de gelijkmaker binnen: 1-1. Toch kreeg de thuisploeg opnieuw een tik toen Dikmen zijn tweede van de avond maakte en Antalyaspor weer op voorsprong bracht.
In de slotfase draaide Galatasaray het duel volledig om. Victor Osimhen benutte een strafschop voor de 2-2, waarna hij in de 88e minuut opnieuw toesloeg en de ploeg op 3-2 zette. In blessuretijd bepaalde Kaan Ayhan uiteindelijk de eindstand op 4-2, waarmee het kampioenschap definitief werd veiliggesteld.
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax