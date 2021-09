Geschreven door Jessica Westdijk 05 sep 2021 om 21:09

De competitie is alweer een paar wedstrijden oud en halverwege september start ook de Champions League voor Ajax en de andere 31 clubs in het miljardenbal.

Naast het feit dat de competitie weer begonnen is, is het ook weer mogelijk om in te gaan zetten op de wedstrijden en competities van Ajax. De club heeft in de transferperiode prima zaken gedaan door alle basisspelers te behouden. Daarnaast werd met Steven Berghuis de aanvoerder van Feyenoord vastgelegd en kwam vanuit Denemarken ook nog Mohamed Daramy de gelederen versterken.

Wat zijn dit seizoen de kansen van Ajax in de verschillende competities en waar valt op in te zetten op de prestaties van de Amsterdamse club. Wil je meer weten over het inzetten op internet? Klik hier voor meer informatie.

De Nederlandse Eredivisie

In de competitie van Nederland, de Eredivisie, is Ajax opnieuw de grote favoriet. In de afgelopen drie seizoenen werd Ajax twee keer kampioen en eenmaal eindigde de club nipt bovenaan in het door Corona afgebroken seizoen.

Vorig jaar was de Amsterdamse club afgetekend de beste en eindigde het de competitie met een voorsprong van maar liefst 16 punten op PSV, dat tweede werd. Het gat met AZ en Feyenoord was zelfs nog groter.

Logisch dus dat Ajax dit seizoen opnieuw de grote favoriet is, met name omdat de selectie er niet slechter op geworden is. Bij PSV, de concurrent uit Eindhoven, heeft men echter niet stilgezeten en werden deze zomer de nodige versterkingen binnen gehengeld. Niet voor niets dus dat door alle kantoren PSV als tweede geplaatst wordt in het rijtje van favorieten. Na de Eindhovenaren volgen nog Feyenoord, AZ en FC Utrecht. Vitesse, dat vorig jaar nog lang meedeed om de bovenste plaatsen, is niet meer in de top vijf terug te vinden.

Behalve op de eindstand kan er natuurlijk ook op losse wedstrijden ingezet worden en kan je bepalen wie er bijvoorbeeld topscorer wordt. Ook daar vinden we twee Ajacieden terug, want Haller en Tadic zijn grote kanshebbers op deze titel.

De Champions League

In het miljardenbal zoals de Champions League tegenwoordig bekendstaat zijn de kaarten voor Ajax natuurlijk wat anders geschud. Met topploegen als Paris Saint Germain, Manchester City, Chelsea Bayern München en Liverpool is Ajax natuurlijk verre van favoriet om de titel te winnen.

Bij een gokje op Ajax als winnaar krijg je zo’n €70,- per ingezette euro terug. Voor een finale-plek ligt dit nog altijd rond de 40 euro. Daarmee staat Ajax op gelijke hoogte met bijvoorbeeld AC Milan en kort achter Sevilla en Internazionale. Atalanta, vorig jaar nog tegenstander staat een stukje hoger, net zoals Borussia Dortmund, één van de tegenstanders in de poule dit jaar. Sporting Portugal en Besiktas staan echter een stuk lager dan de Amsterdamse club.

Grotere kans op winst geeft waarschijnlijk echter inzetten op de losse wedstrijden van Ajax. In totaal zijn dat er in elk geval zes in de groepsfase, mooie kansen dus!