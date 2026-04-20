Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"

De naam van Andoni Iraola heeft kort rond gezongen bij Ajax, maar van concrete interesse lijkt geen sprake. Dat blijkt uit de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Valentijn Driessen kwam het gerucht vanuit Engeland op zijn pad, waarna hij het direct liet checken. "Ik kreeg een naam te horen van een trainer die eventueel op een lijst zou staan bij Ajax. Mike Verweij, red.) heeft gebeld, en die zei: dat is onzin."

Collega Mike Verweij bevestigt dat beeld en nuanceert de situatie rond de trainerszoektocht in Amsterdam. "Ik vroeg inderdaad of het een voorname kandidaat was, maar het gevoel bij Ajax is dat er heel breed georiënteerd wordt en dat een aantal Spaanse coaches bekeken wordt."