Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Andoni Iraola
Andoni Iraola

De naam van Andoni Iraola heeft kort rond gezongen bij Ajax, maar van concrete interesse lijkt geen sprake. Dat blijkt uit de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Volgens Valentijn Driessen kwam het gerucht vanuit Engeland op zijn pad, waarna hij het direct liet checken. "Ik kreeg een naam te horen van een trainer die eventueel op een lijst zou staan bij Ajax. Mike Verweij, red.) heeft gebeld, en die zei: dat is onzin."

Collega Mike Verweij bevestigt dat beeld en nuanceert de situatie rond de trainerszoektocht in Amsterdam. "Ik vroeg inderdaad of het een voorname kandidaat was, maar het gevoel bij Ajax is dat er heel breed georiënteerd wordt en dat een aantal Spaanse coaches bekeken wordt."

Daarmee lijkt Iraola geen serieuze kandidaat voor de vacature, ondanks zijn sterke prestaties bij AFC Bournemouth. De Spaanse trainer beschikt over een aflopend contract in de Premier League en heeft besloten dat niet te verlengen, wat hem in theorie interessant maakt voor andere clubs.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

0
0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Mike Verweij Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws