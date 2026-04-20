Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
De naam van Andoni Iraola heeft kort rond gezongen bij Ajax, maar van concrete interesse lijkt geen sprake. Dat blijkt uit de podcast Kick-off van De Telegraaf.
Volgens Valentijn Driessen kwam het gerucht vanuit Engeland op zijn pad, waarna hij het direct liet checken. "Ik kreeg een naam te horen van een trainer die eventueel op een lijst zou staan bij Ajax. Mike Verweij, red.) heeft gebeld, en die zei: dat is onzin."
Collega Mike Verweij bevestigt dat beeld en nuanceert de situatie rond de trainerszoektocht in Amsterdam. "Ik vroeg inderdaad of het een voorname kandidaat was, maar het gevoel bij Ajax is dat er heel breed georiënteerd wordt en dat een aantal Spaanse coaches bekeken wordt."
Daarmee lijkt Iraola geen serieuze kandidaat voor de vacature, ondanks zijn sterke prestaties bij AFC Bournemouth. De Spaanse trainer beschikt over een aflopend contract in de Premier League en heeft besloten dat niet te verlengen, wat hem in theorie interessant maakt voor andere clubs.
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax
Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"
Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"
"Dolberg is een van de beste aanvallers waar ik mee gespeeld heb"
'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"