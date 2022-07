Geschreven door Jessica Westdijk 29 jul 2022 om 21:07

Steven Bergwijn is dé grote blikvanger van het nieuwe Eredivsie seizoen. De international van het Nederlands elftal maakte deze zomer voor een bedrag van 31,25 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Ajax. Een recordtransfer waarmee de kersverse Ajacied dit jaar alle ogen op zich gericht weet.

Dat Bergwijn de aandacht trekt blijkt wel uit het feit dat bij bookmaker TOTO een heuse Steven Bergwijn Eredivisie special in het leven is geroepen. Hierbij kan worden ingezet op:

Het aantal goals dat Bergwijn in de Eredivisie gaat maken. Of hij in de openingswedstrijd zijn eerste doelpunt maakt. Of hij een hattrick maakt in het komende Eredivisie seizoen. Of hij topscorer van Ajax wordt.

Wij vroegen Julius Bastiaansen, bookmaker expert bij bookmaker vergelijkingssite Mybookmakers.nl naar de waarschijnlijkheid van deze weddenschappen.

Steven Bergwijn maakt meer dan 14 goals

Wanneer Steven Bergwijn in het Eredivisie seizoen 2022/2023 meer dan 14 doelpunten maakt dan ontvang je bij TOTO voor elke ingezette euro er twee terug. Wanneer Bergwijn er meer dan 18 maakt krijg je zelfs 6 euro voor elke ingezette euro.

Hoe waarschijnlijk is dit?

“Bergwijn maakte in zijn carriere nooit meer dan 14 doelpunten in één seizoen. In zijn meest productieve seizoen bij PSV trof hij exact veertien keer het net in 33 wedstrijden”, aldus Bastiaansen. “Ook bij Tottenham was zijn productie met zeven doelpunten in 60 wedstrijden beperkt. Al moet daarbij aangetekend worden dat hij daar vaak als invaller in het veld kwam en de competitie zwaarder is dan die van de Eredivsie. Bovendien mag je verwachten dat hij als voetballer inmiddels verder is dan in zijn meest succesvolle Eredivisie seizoen.”

Waarschijnlijkheid: 70%

De openingsgoal van Bergwijn

Wanneer Steven Bergwijn in de eerste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard de openingsgoal maakt, krijg je bij TOTO zeven euro voor elke ingelegde euro.

Hoe waarschijnlijk is dit?

“Afgaande op het recente verleden héél waarschijnlijk. Bergwijn maakte namelijk bij zijn debuut voor Tottenham Hotspur direct de openingsgoal in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Manchester City. Het was dan wel niet de openingswedstrijd van het seizoen maar wel de eerste officiele wedstrijd van Bergwijn in het shirt van zijn nieuwe club”, aldus Bastiaansen. “Afgaande op zijn Eredivisie verleden is het iets onwaarschijnlijker. Hier maakte hij nog nooit de openingstreffer van het seizoen. Wel scoorde hij in 2018 namens PSV de 2-0 in de openingswedstrijd tegen FC Utrecht.

Waarschijnlijkheid: 40%

Een hattrick van Bergwijn

TOTO acht de kans op een hattrick van Steven Bergwijn in dit Eredivisie seizoen behoorlijk groot. Je ontvangt bij de inzet van één euro namelijk slechts twee euro terug.

Hoe waarschijnlijk is dit?

“Op basis van statistieken eigenlijk helemaal niet zo waarschijnlijk”, zegt Bastiaansen. “Bergwijn maakte in zijn gehele professionele carriere namelijk nog nooit een hattrick, niet bij zijn clubs en niet bij de vertegenwoordigende Oranje elftallen. Wel maakte hij meerdere keren twee doelpunten in één wedstrijd, hij zit er dus wel dicht tegenaan en het dominante spel van Ajax kan hem zomaar aan zijn eerste hattrick helpen.”

Waarschijnlijkheid: 65%

Bergwijn topscorer van Ajax

De doelpunten zullen dit jaar bij Ajax voornamelijk van Steven Bergwijn komen. Als je hier bij TOTO op inzet dan ontvang je drie euro vijftig voor elke ingezette euro.

Hoe waarschijnlijk is dit?

“Ook hier is je inzet letterlijk een gokje. Bergwijn werd namelijk nog nooit clubtopscorer. In zijn meest succesvolle seizoen maakte hij veertien doelpunten namens PSV maar collega Luuk de Jong maakte er dat jaar 28 en ook collega flank speler Hirving Lozano maakte er met zeventien treffers meer”, aldus Bastiaansen. “TOTO zelf gelooft ook niet in het club topscorersschap van Bergwijn, zowel Brian Brobbey als Dusan Tadic maakt hier volgens hun meer kans op.”

Waarschijnlijkheid: 30%

Conclusie

“Wij zien in onze review dat TOTO met zijn TOTO bonus en aanbod vol inzet op het Eredivisie voetbal. Deze speler special is daar een goed en leuk voorbeeld van”, aldus Bastiaansen. “Inzetten op een van deze weddenschappen blijft een gokje en op basis van het verleden van Bergwijn geen zekerheid. Toch mogen we wel het een en ander van hem verwachten op basis van zijn laatste volledige Eredivisie seizoen. Hij is inmiddels een stuk ervarener en heeft zich in Engeland ontwikkeld tot een betere speler”, besluit de bookmaker expert.