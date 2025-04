Isak was bijna Ajacied: "Door dat conflict ging het niet door"

Gery Vink, voormalig assistent-trainer van Willem II, werkte bij Willem II samen met een van de beste spitsen van dit moment: Aleksander Isak. De Zweed is een doelpuntenmachine geworden in de Premier League. Bijna kwam Isak naar Ajax.

"Daar zit blijkbaar een heel verhaal achter. Marc Overmars en zaakwaarnemer Lemic konden niet met elkaar door een deur", vertelt hij in gesprek met ESPN. "Ajax kon hem zo voor 11 miljoen – in die tijd peanuts voor Ajax – ophalen. Maar door dat conflict ging het niet door."

In San Sebastián, bij Real Sociedad, ontwikkelt hij zich gestaag door. Uiteindelijk wordt hij voor 75 miljoen aan Newcastle United verkocht. Vink, die ook voor Ajax werkte, het zelden met zo'n voetballer gewerkt. "Ik kwam van twaalf jaar Ajax naar Willem II, dus ik dacht ik veel goede spelers had meegemaakt. Maar dit was echt in alles de buitencategorie. Vanaf seconde één bracht hij iets geniaals, hij tilde het hele niveau omhoog."