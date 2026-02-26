Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ismaël Baouf in beeld bij Ajax? "Recordtransfer in aantocht"

Niek
Ismaël Baouf
Ismaël Baouf Foto: © Pro Shots

SC Cambuur won dinsdagavond in eigen huis met 2-1 van FC Eindhoven en Ismaël Baouf was opnieuw trefzeker bij de club uit Leeuwarden. Luuk van Grinsven verwacht dat er weer een 'recordtransfer in aantocht' is bij de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. 

"De club verkocht pas één keer eerder een speler voor meer dan één miljoen euro: afgelopen zomer vertrok Benjamin Pauwels voor 1,3 miljoen euro naar CD Leganés", schrijft Van Grinsven op de website van FC Update. "Dat bedrag lijkt slechts een tussenstation, want het is een kwestie van tijd voordat Baouf dit record verbreekt. Voor de Nederlandse top ligt hier een buitenkans", constateert hij.

"Baouf is jong, ontwikkelbaar en gewend om onder druk te presteren, zowel in de promotiestrijd met SC Cambuur als op het internationale podium", vervolgt Van Grinsven enthousiast. "Zijn profiel past bij clubs die dominant willen spelen en centrale verdedigers nodig hebben die comfortabel aan de bal zijn. Daarnaast is timing cruciaal", verwacht de verslaggever. 

"Wachten betekent vrijwel zeker dat buitenlandse clubs zich gaan melden, waardoor de transfersom snel oploopt", waarschuwt hij. "Voor topclubs in de Eredivisie is dit hét moment om door te pakken. Baouf heeft in de Keuken Kampioen Divisie laten zien dat hij boven het niveau uitstijgt. De vraag is niet óf hij de stap gaat maken, maar wie er het snelst handelt", besluit Van Grinsven. Hans Kraay junior liet onlangs bij ESPN al weten dat Baouf ook op de radar staat bij Erik ten Hag, de technisch directeur van FC Twente. 

