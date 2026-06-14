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Itakura doet voorspelling voor Oranje - Japan: "Wout en ik..."

Amber
bron: Ajax
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Het WK gaat zondag van start voor het Nederlands elftal. Oranje neemt het in de eerste groepswedstrijd op tegen het Japan van Ajacieden Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu.

Itakura was op het WK in Qatar ook van de partij. "Het was mijn eerste WK en een geweldige ervaring voor mij. Natuurlijk waren we niet blij met het uiteindelijke resultaat, want we wilden graag meer, maar ik heb veel kunnen leren", vertelt de 29-jarige verdediger op de clubwebsite.

Japan opende spectaculair met een overwinning op Duitsland, waarbij Itakura de assist leverde bij de winnende goal van Takuma Asano. "Het was een zware wedstrijd, vooral in de eerste helft", herinnert hij zich. "Maar we kwamen goed terug en wonnen met 2-1."

Itakura vindt het leuk om tegen Nederland te spelen. "Heel erg leuk om Nederland te treffen. Zij hebben een geweldige selectie en we kijken enorm uit naar de wedstrijd. Ik denk dat Wout en ik shirts zullen uitwisselen na afloop", is zijn voorspelling.

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