Itakura geniet in Amsterdam: "Meteen gekocht om me aan te passen"

Ko Itakura is blij dat hij terug is in Nederland. De verdediger die eerder al bij FC Groningen speelde, tekende afgelopen zomer bij Ajax.

Itakura heeft naar eigen zeggen een open karakter en is daarmee eigenlijk een atypische Japanner. "Ik ben een halve Japanner en een halve Europeaan", vertelt hij aan Ajax Life. "Ik hou ervan te communiceren. Natuurlijk is het nog even wennen bij Ajax, maar als ik terugkijk op de clubs waar ik speelde, bouwde ik daar goede relaties op. Ik praat open en pas niet in het beeld dat de meeste mensen van Japanners hebben. Om me zo snel mogelijk aan te passen in Amsterdam, heb ik meteen een fiets gekocht!”

Na zijn vertrek uit Groningen speelde Itakura vier jaar in Duitsland. "Dat was een belangrijke ervaring voor mij. Heel bevredigend ook", blikt de international terug. "In Duitsland werd ik zowel mentaal als fysiek sterker. Het werd bijna vanzelfsprekend vrijwel wekelijks tegen de beste spitsen te spelen. Daar groei je vanzelf in mee.” Over wie de beste verdediger ter wereld is, hoeft Itakura niet lang na te denken. "Virgil van Dijk."