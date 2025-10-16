Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Itakura geniet in Amsterdam: "Meteen gekocht om me aan te passen"

Max
bron: Ajax Life
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura is blij dat hij terug is in Nederland. De verdediger die eerder al bij FC Groningen speelde, tekende afgelopen zomer bij Ajax. 

Itakura heeft naar eigen zeggen een open karakter en is daarmee eigenlijk een atypische Japanner. "Ik ben een halve Japanner en een halve Europeaan", vertelt hij aan Ajax Life. "Ik hou ervan te communiceren. Natuurlijk is het nog even wennen bij Ajax, maar als ik terugkijk op de clubs waar ik speelde, bouwde ik daar goede relaties op. Ik praat open en pas niet in het beeld dat de meeste mensen van Japanners hebben. Om me zo snel mogelijk aan te passen in Amsterdam, heb ik meteen een fiets gekocht!”

Na zijn vertrek uit Groningen speelde Itakura vier jaar in Duitsland. "Dat was een belangrijke ervaring voor mij. Heel bevredigend ook", blikt de international terug. "In Duitsland werd ik zowel mentaal als fysiek sterker. Het werd bijna vanzelfsprekend vrijwel wekelijks tegen de beste spitsen te spelen. Daar groei je vanzelf in mee.” Over wie de beste verdediger ter wereld is, hoeft Itakura niet lang na te denken. "Virgil van Dijk."

Gerelateerd:
Wilfred Genee in de studio

Genee openhartig: "Mensen beginnen te schreeuwen in een restaurant"

0
Demy de Zeeuw

Demy de Zeeuw terug naar Ajax? "Ik heb wel een groot netwerk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd