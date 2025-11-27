AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
'Itakura gooit knuppel in hoenderhok': "Ik ben niet blij..."

Arthur
bron: ESPN
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura uitte zijn onvrede over zijn beperkte speeltijd bij Ajax in een gesprek met interim-trainer Fred Grim. De Japanse verdediger vertelde dit na afloop van het Champions League-duel met Benfica (0-2 nederlaag) aan een Japanse journalist.

"Ik ben niet blij met mijn huidige situatie", gaf Itakura een dag voor de wedstrijd aan Grim aan. De trainer reageerde met een verrassende boodschap: "Ko, ik wil dat je morgen als zes speelt."

Itakura liet aan ESPN weten dat dit onverwacht kwam: "Ik was verrast, omdat we het niet hadden getraind", vertelde hij aan Toru Nakata van het Japanse voetbalblad World Soccer Digest. "De spelers die meededen tegen Excelsior, moesten herstellen en dus is er niet veel getraind voor de wedstrijd tegen Benfica. Daarom dacht ik echt: huh?"

Ook op zijn eigen optreden was de verdediger kritisch. "Er zijn dingen die ik beter had kunnen doen, maar ik kon de rust vinden door te focussen op waar ik op dat moment invloed op had."

Ko Itakura
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
