Itakura lyrisch over Ajacied: "Het was een slimme zet van Ajax"

Beuker was in Japan vanwege de samenwerking tussen Gamba Osaka en Ajax en ontmoette daar ook Itakura. "Hij heeft mij het gevoel gegeven hoe graag Ajax me wilde kopen. Ik was blij dat Ajax me benaderde en hoopte vanaf dat moment dat de transfer zou kunnen worden gerealiseerd", vertelt de Japanse verdediger aan de Telegraaf.

Itakura is lyrisch over de Directeur Voetbal van Ajax. "Marijn is een geweldig persoon. We hebben het over voetbal en andere zaken gehad. Het was een slimme zet van Ajax, want ik had niet gedacht dat ik in Japan iemand van Ajax zou ontmoeten", laat de international weten. "Na de ontmoeting in Japan hebben mijn agent en Ajax contact gehouden.”