AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Itakura lyrisch over Ajacied: "Het was een slimme zet van Ajax"

Max
bron: De Telegraaf
Marijn Beuker en Ko Itakura
Marijn Beuker en Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ko Itakura is erg te spreken over Marijn Beuker. De nieuwe aanwinst van Ajax leerde de Directeur Voetbal kennen in Japan. 

Beuker was in Japan vanwege de samenwerking tussen Gamba Osaka en Ajax en ontmoette daar ook Itakura. "Hij heeft mij het gevoel gegeven hoe graag Ajax me wilde kopen. Ik was blij dat Ajax me benaderde en hoopte vanaf dat moment dat de transfer zou kunnen worden gerealiseerd", vertelt de Japanse verdediger aan de Telegraaf

Itakura is lyrisch over de Directeur Voetbal van Ajax. "Marijn is een geweldig persoon. We hebben het over voetbal en andere zaken gehad. Het was een slimme zet van Ajax, want ik had niet gedacht dat ik in Japan iemand van Ajax zou ontmoeten", laat de international weten. "Na de ontmoeting in Japan hebben mijn agent en Ajax contact gehouden.”

Gerelateerd:
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Noa Vahle bij Ziggo Sport

Vahle over 'irritant' PSV: "Ajax en Feyenoord kijken daar ook naar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd