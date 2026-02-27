Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
'Itakura mist ook duel met PEC, ook goed nieuws uit ziekenboeg'

Amber
bron: Ajax Life
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Ajax kan zondag tegen PEC Zwolle nog niet beschikken over Ko Itakura. De Japanse verdediger ontbreekt nog altijd vanwege rugklachten, zo meldt Ajax Life.

Het medium deed navraag bij Ajax over de ziekenboeg. "Navraag bij Ajax leert dat Itakura nog te veel rugklachten heeft om bij de selectie voor PEC Zwolle - Ajax te zitten", schrijft Ajax Life op de sociale kanalen. Er was echter ook goed nieuws: "Baas en Dolberg zijn - ondanks hun afwezigheid bij de open training - gewoon fit en zijn er zondag bij in Zwolle."

Fred Grim kan in Zwolle ook geen beroep doen op Vitezslav Jaros en linksback Oleksandr Zinchenko. Beide spelers liepen onlangs een zware knieblessure op. Ajax begint zondag om 12:15 uur aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

