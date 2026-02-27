'Itakura mist ook duel met PEC, ook goed nieuws uit ziekenboeg'

Ajax kan zondag tegen PEC Zwolle nog niet beschikken over Ko Itakura. De Japanse verdediger ontbreekt nog altijd vanwege rugklachten, zo meldt Ajax Life .

Het medium deed navraag bij Ajax over de ziekenboeg. "Navraag bij Ajax leert dat Itakura nog te veel rugklachten heeft om bij de selectie voor PEC Zwolle - Ajax te zitten", schrijft Ajax Life op de sociale kanalen. Er was echter ook goed nieuws: "Baas en Dolberg zijn - ondanks hun afwezigheid bij de open training - gewoon fit en zijn er zondag bij in Zwolle."

Fred Grim kan in Zwolle ook geen beroep doen op Vitezslav Jaros en linksback Oleksandr Zinchenko. Beide spelers liepen onlangs een zware knieblessure op. Ajax begint zondag om 12:15 uur aan de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.