'Itakura niet weg bij Ajax, Wolfsburg biedt plots op Sutalo'

Josip Sutalo zou de komende dagen nog kunnen vertrekken bij Ajax, zo meldt De Telegraaf . De Amsterdammers hebben een bod van VfL Wolfsburg ontvangen. Dat is afgewezen, al sluit men niet uit dat beide partijen elkaar nog kunnen vinden.

Wat Wolfsburg heeft geboden is niet duidelijk, wel is duidelijk dat Ajax geen verlies wil draaien op Sutalo en niet met minder dan twintig miljoen euro akkoord zal gaan. Als Wolfsburg Sutalo wil halen, moet het op z'n minst met dat bedrag komen.

Itakura kan men in Duitsland sowieso vergeten. De Japanner zit pas een half jaar bij ajax en wil nog niet weg. Sutalo is onder Gred Grim zijn basisplaats kwijtgeraakt aanYouri Baas en Aaron Bouwman, die de laatste periode de verdediging vormen.