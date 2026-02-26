Ajax
Itakura onder de indruk van jonge ploeggenoten: "Niet normaal"
Ko Itakura Foto: © Pro Shots
Ko Itakura kijkt zijn ogen uit bij Ajax. De centrale verdediger ziet veel grote talenten om zich heen en gaat ervan uit dat velen van hen de Europese top gaan halen.
Sinds zijn komst bij Ajax ziet Itakura het ene na het andere talent doorbreken. "Dat is echt Ajax. Al die jonge spelers met zoveel kwaliteit, niet normaal!", klinkt hij lovend over zijn teamgenoten in gesprek met magazine Aba Today.
"Er zitten echt jongens tussen die naar de absolute top kunnen gaan, denk ik. Nu nog niet, maar ze hebben echt de kwaliteiten. Ik vind het ook leuk om dat in de gaten te houden", aldus Itakura, die momenteel herstellende is van een rugblessure.
