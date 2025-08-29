Itakura over keuze voor Ajax: "Een van de belangrijkste redenen"

Itakura stond naar verluidt ook in de belangstelling van Feyenoord en PSV. "Ik ben blij dat die clubs hebben gezegd me te willen hebben", geeft de Japanner toe in gesprek met de Telegraaf. "Maar mijn keuze viel op Ajax. Ik voel dat er hier veel van me wordt verwacht en wil met mijn prestaties het team helpen. Dat is het enige waar ik me nu op concentreer."

Voor de 28-jarige international was zijn keuze voor Ajax snel gemaakt. "De Champions League is voor mij een van de belangrijkste redenen", legt hij uit. "En ik wist hoe groot Ajax is, want ik heb eerder in Nederland gespeeld. Voor mijn eigen groei wil ik voor een team uitkomen waarin ik onder grote druk moet winnen. Ik ben hier met de gedachte gekomen om de landstitel te pakken."