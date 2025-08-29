AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Itakura over keuze voor Ajax: "Een van de belangrijkste redenen"

Max
bron: De Telegraaf
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © BSR Agency

Ko Itakura is erg blij met zijn transfer naar Ajax. De verdediger stond deze zomer in de belangstelling van veel clubs. 

Itakura stond naar verluidt ook in de belangstelling van Feyenoord en PSV. "Ik ben blij dat die clubs hebben gezegd me te willen hebben", geeft de Japanner toe in gesprek met de Telegraaf. "Maar mijn keuze viel op Ajax. Ik voel dat er hier veel van me wordt verwacht en wil met mijn prestaties het team helpen. Dat is het enige waar ik me nu op concentreer."

Voor de 28-jarige international was zijn keuze voor Ajax snel gemaakt. "De Champions League is voor mij een van de belangrijkste redenen", legt hij uit. "En ik wist hoe groot Ajax is, want ik heb eerder in Nederland gespeeld. Voor mijn eigen groei wil ik voor een team uitkomen waarin ik onder grote druk moet winnen. Ik ben hier met de gedachte gekomen om de landstitel te pakken."

Zet in op Ajax tegen FC Volendam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

Kroes bevestigt Ajax-transfer: "Hij zal voor extra gif zorgen"

0
Henk Spaan

Henk Spaan adviseert Ajacied: "Je kunt beter nadenken dan hopen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ko Itakura
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd