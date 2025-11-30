Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Itakura snapt niks van verhaal in de media: "Hij ontkracht dit"

Gijs Kila
bron: ESPN
Ko Itakura
Ko Itakura Foto: © Pro Shots

Fred Grim heeft kort voor Ajax–FC Groningen gereageerd op de ophef rond Ko Itakura. Volgens Nederlandse media zou de Japanner ontevreden zijn bij Ajax, maar de verdediger weerspreekt dat volledig.

"Nou, dit is wel mooi", zegt Grim bij ESPN. "Ik heb met Ko gesproken, ook naar aanleiding van het zogeheten interview. Ko ontkracht dit interview. Hij zegt dat hij niet met de Nederlandse pers gesproken heeft. Dit is vertaald vanuit de Japanse versie en dus ook niet correct vertaald."

De trainer legt uit dat Itakura na de interlandbreak nog niet volledig fit trainde. "Ko is teruggekomen uit de interlandperiode. Die trainingsdag daarna heeft hij eigenlijk op vijftig procent mogen doen en is hij eerder naar binnen gegaan in verband met een jetlag. De dag daarna hebben we inderdaad wel op die positie getraind met Ko. Uiteindelijk wordt er veel gezegd en geschreven."

In Nederlandse media werd geciteerd dat Itakura zou hebben gezegd: "Ik ben niet blij met mijn huidige situatie." Ook zou hij verrast zijn geweest door zijn rol tegen Benfica: "Ik was verrast, omdat we het niet hadden getraind." Volgens Grim klopt die weergave echter niet.

