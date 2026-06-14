Itakura toont vertrouwen: "Hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd"
Ko Itakura kijkt met vertrouwen uit naar de WK-opening van Japan tegen Nederland. De verdediger van Ajax verwacht dat zijn ploeg goed voorbereid aan de aftrap verschijnt en benadrukt dat de Japanners het Nederlands elftal uitgebreid hebben bestudeerd.
"We weten heel goed hoe sterk hun spelers zijn", vertelt Itakura aan verslaggevers uit zijn geboorteland, geciteerd door De Telegraaf. "We hebben ze stuk voor stuk geanalyseerd en we hebben op de training geoefend op een manier waarop we ze kunnen opvangen."
Toch waarschuwt de Ajacied zijn ploeggenoten. "We mogen ze geen ruimte geven. Kleine details kunnen de uitslag van een wedstrijd bepalen. We moeten sterk duelleren zodat Nederland weinig in balbezit komt."
Bondscoach Hajime Moriyasu liet op zijn persconferentie weten dat hij geen moment twijfelde over zijn keuze om Itakura aan te wijzen als aanvoerder. "Ko is iemand die al jarenlang deel uitmaakt van ons team en die weet wat ik van de spelers verlang. Hij communiceert goed met zijn ploeggenoten en is een leider."
Moriyasu ging daarnaast in op het wegvallen van Wataru Endo. "Maar we hadden het idee dat de kans klein was dat hij later op het WK nog in actie kon komen", legt de bondscoach uit. "Dat komt omdat Itakura en Tomiyasu bij Ajax ook hebben laten zien dat ze op het middenveld kunnen voetballen."
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