'Italiaanse club denkt aan Godts als alternatief voor Summerville'
AS Roma heeft Crysencio Summerville aangewezen als de belangrijkste kandidaat om de aanval te versterken. Dat meldt Corriere dello Sport. Mocht een transfer van de Oranje-international niet doorgaan, dan staat Ajax-aanvaller Mika Godts hoog op het lijstje van de Italiaanse club.
Volgens de Italiaanse krant wordt het geen eenvoudige opgave om Summerville los te weken bij West Ham United. Roma zou een bod van ongeveer veertig miljoen euro, inclusief bonussen, voorbereiden, maar wil eerst een persoonlijk akkoord bereiken met de buitenspeler.
Summerville is inmiddels teruggekeerd in Engeland na zijn vakantie en zal naar verwachting op korte termijn duidelijkheid geven over zijn toekomst. Volgens Corriere dello Sport verlangt de aanvaller een jaarsalaris van zes tot zeven miljoen euro. Sportief directeur Tony D'Amico heeft daarbij haast: hij wil binnen een week weten waar hij aan toe is. Blijft een positief antwoord uit, dan schakelt Roma door naar andere opties.
In dat scenario komt Godts nadrukkelijk in beeld. De Belg van Ajax geldt volgens het medium als de belangrijkste alternatieve kandidaat. De Amsterdamse club zou naar verluidt tussen de 35 en 40 miljoen euro verlangen voor de vleugelaanvaller.
Naast Godts staat ook Diego Moreira op de lijst van AS Roma. Toch blijft Summerville voorlopig de absolute prioriteit voor de Italiaanse topclub, die de komende dagen hoopt duidelijkheid te krijgen over zijn komst.
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