'Italiaanse club probeert Gloukh voor neus Ajax weg te kapen'

Ajax heeft concurrentie gekregen in de strijd om Oscar Gloukh. AS Roma probeert op het laatste moment de middenvelder voor de neus van Ajax weg te kapen. Dat meldt De Telegraaf maandagochtend.

Volgens de krant heeft Ajax nog altijd de beste papieren om Gloukh binnen te halen, maar de interesse van AS Roma zet wel druk op de ketel. "AS Roma heeft de interesse in Gloukh inmiddels kenbaar gemaakt bij het management van de speler en bereidt een bod voor op de creatieve middenvelder", zo klinkt het.

De Telegraaf meldde afgelopen weekend al dat Ajax een akkoord op hoofdlijnen bereikte met RB Salzburg over een transfersom van 15 miljoen euro plus bonussen. Bovendien naderde de Amsterdamse club een akkoord met Gloukh zelf over een contract tot 2030, waarin zijn salaris door Champions League- en andere bonussen stapsgewijs kan oplopen tot 1,8 miljoen euro bruto.