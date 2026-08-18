'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'
Josip Sutalo kan Ajax deze zomer mogelijk nog verlaten. Volgens de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio heeft Lazio de Kroatische verdediger bovenaan de verlanglijst staan. Ajax zou niet onwelwillend tegenover een transfer staan.
Sutalo kwam in 2023 voor minimaal 20,5 miljoen euro over van Dinamo Zagreb en ligt in Amsterdam nog vast tot medio 2028. Door een blessure kwam de 26-jarige verdediger sinds het WK met Kroatië nog niet in actie voor Ajax.
Lazio ziet in Sutalo een belangrijke kandidaat om de defensie te versterken. De Italiaanse club is echter niet de enige die met de mandekker in verband wordt gebracht. Ook Benfica, Fulham en Al Hilal werden eerder genoemd als mogelijke bestemmingen.
Ajax zou volgens eerdere berichtgeving ongeveer vijftien miljoen euro verlangen voor Sutalo. Daarmee zouden de Amsterdammers genoegen nemen met een lager bedrag dan de minimaal 20,5 miljoen euro die in 2023 voor hem werd betaald.
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'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'
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