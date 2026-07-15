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'Italiaanse club zet streep door het aantrekken van Noa Lang'

Gijs Kila
bron: Nicolò Schira
Noa Lang op de KNVB Campus in Zeist
Noa Lang op de KNVB Campus in Zeist Foto: © Pro Shots

Noa Lang maakt deze zomer niet de overstap naar Fiorentina. Volgens transferjournalist Nicolò Schira is de Italiaanse club niet langer van plan om de Oranje-international op korte termijn aan te trekken.

Lang werd na het WK plotseling in verband gebracht met een transfer naar Fiorentina. De buitenspeler kwam het afgelopen halfjaar op huurbasis uit voor Galatasaray, maar keert na zijn vakantie terug bij Napoli.

Bij de Italiaanse club krijgt Lang te maken met Massimiliano Allegri. De nieuwe trainer lijkt de voormalig speler van Ajax een nieuwe kans te willen geven. Een vertrek naar Fiorentina was korte tijd een mogelijkheid, maar die optie lijkt inmiddels van tafel.

Fiorentina richt de aandacht nu op een andere voormalig PSV-aanvaller. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de club Johan Bakayoko op huurbasis overnemen van RB Leipzig. De Italianen willen daarbij een optie tot koop in de overeenkomst laten opnemen.

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