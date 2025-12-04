'Miljoenentransfer lonkt voor Taylor; Italianen willen toeslaan'

Kenneth Taylor staat deze winter op het lijstje van Napoli, meldt La Gazzetta dello Sport . De Italiaanse kampioen is op zoek naar een nieuwe middenvelder voor de transferperiode in januari. Sportief directeur Giovanni Manna heeft daarvoor op meerdere plekken navraag gedaan, waaronder in Amsterdam voor Taylor. De Ajax-middenvelder is echter niet de eerste keuze van Napoli en ook niet de enige optie.

Door blessures van Kevin De Bruyne, Frank Anguissa en Billy Gilmour kampt Napoli met problemen op het middenveld. Daarom heeft de club uit Napels prioriteit gegeven aan het aantrekken van een nieuwe middenvelder. Kobbie Mainoo is de voorkeur van directeur Manna; in Manchester is al navraag gedaan naar de jonge Engelsman. Mocht Mainoo onverhoopt niet haalbaar zijn, dan kijkt Napoli verder, waarbij ook Kenneth Taylor in beeld komt.

La Gazzetta omschrijft Taylor als een van de alternatieven, naast Arthur Atta (Udinese) en Morten Frendrup (Genoa). Volgens de sportkrant heeft Napoli de financiële middelen om in Taylor te investeren, waarbij de kosten 'niet per se waanzinnig hoog' zouden zijn. Recent werd duidelijk dat Ajax een winterse transfer van de geboren Alkmaarder niet uitsluit. Mocht het zover komen, dan gaat Ajax geen vervanger aantrekken.