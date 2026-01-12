Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Italiaanse media en supporters eensgezind na Lazio-debuut Taylor

Max
bron: Italiaanse media
Kenneth Taylor bij Lazio
Kenneth Taylor bij Lazio Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor heeft een goede indruk achtergelaten met zijn debuut voor Lazio. De oud-Ajacied maakte zondag zijn eerste minuten voor de Italiaanse club. 

Taylor maakt vorige week de overstap naar Lazio en begon zondag tegen Hellas Verona (0-1) gelijk in de basis. De Italiaanse media zien veel potentie in de Nederlander. "Hij beschikt over uitstekende vaardigheden en inzicht en zal een bepalende speler worden", zo oordeelde Il Messaggero. "Een onverwacht, maar over het algemeen positief debuut. Hij toonde veel potentie in de eerste helft, maar zakte vervolgens in de slotfase wat in", voegt Leggo toe.

Taylor speelde nagenoeg de hele wedstrijd, al had hij het in de slotfase wat moeilijker. "Hij heeft nog maar één trainingssessie achter de rug, maar zijn kwaliteit is nu al duidelijk", aldus Tuttomercatoweb. "Hij toonde meteen een sterke persoonlijkheid, die vervolgens geleidelijk aan verdween: dat is begrijpelijk. Over het algemeen is de eerste indruk positief." Ook online spraken meerdere supporters zich positief uit over het debuut van Taylor. 

Francesco Farioli

FC Porto is onder de indruk en beloont voormalig Ajacied Farioli

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
