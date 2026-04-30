'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'

Noa Lang gaat deze zomer terugkeren bij Napoli. Dat schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport na eerdere berichtgeving in de Turkse media.

Noa Lang maakte in de zomer een miljoenentransfer van PSV naar Napoli. De vleugelaanvaller kende echter een teleurstellende eerste seizoenshelft en werd in de winterstop verhuurd aan Galatasaray.

De Turkse grootmacht kan Lang na dit seizoen voor 25 miljoen euro definitief overnemen, maar volgens de Italiaanse en Turkse media gaat dat niet gebeuren. Dat betekent dat de Oranje-international komende zomer terugkeert naar Napels.