Geschreven door Auke Kooreman 28 okt 2020 om 10:10

Na een Champions Leaguewedstijd gaan alle kranten en sportsites helemaal los. Ajax vertegenwoordigt Nederland en Italiaanse pers was erg onder indruk van de Amsterdamse club. Ajax1.nl duikt in de Italiaanse kranten.

Na de wedstrijd letten de kranten en media heel veel op cijfers. Iedereen strooit ermee en cijfers zijn niet zo krachtig voor spelers, maar woorden wel. De kranten schreven met heel veel lof en waren verrast van uitspraken voor de wedstrijd. “Ajax is uiteengevallen en is weer terug bij af”, “Zonder Mathijs de Ligt is de verdediging zo lek als een mandje”, “De creativiteit en sublieme heeft veel opgeleverd, maar is niet terug gehaald” enzovoort.

II Messagero schreven vol lof over de Nederlandse grootmacht. “Ajax liet het Amsterdamse DNA gelden in Bergamo.” “Net als in de vroegere jaren en twee jaar geleden lieten zij een Ajax opstelling zien: Antony-Traoré-Neres en daar kort achter de kapitein Dusan Tadic zorgde voor veel creativiteit, elan en diepgang in hun spel.” De Italiaanse krant is in het algemeen heel lovend over de wedstrijd en beide ploegen. Atalanta liet ook zien waarvoor zij stonden en welke manier van spelen zij graag toepassen. “De spelers van Gian Piero Gasperini werden in een hoek geduwd, maar kwamen erg sterk uit de hoek lopen.”

Corriere dello Sport sprak over dat de trainer Gasperini opgelucht kon ademhalen. “Atalanta liet zich positief gelden in de openingsfase, maar de Amsterdammers waren koelbloedig en doelgerichter. De thuisploeg kwam vaak in kansrijk gebied, maar liepen telkens tegen Nederlandse muur. In de tweede helft was dat volledig anders. “Atalanta vond een paar openingen in de Amsterdamse verdediging en kwam via Zapata op gelijke hoogte. De spelers gingen opzoek naar meer, maar Ajax hield zich staande. Atalanta was overigens wel tevreden met het punt na afloop.”

De Lokale krant L’Eco di Bergamo zette Ajax op een iets hogere plank dan alle andere. “Het was veel meer dan er geroepen werd. Het Ajax van nu zou niks zijn als het team dat Juventus en Real Madrid uitschakelde. Integendeel bleek. Het Ajax van nu is een “squadra sopraffina” een verfijnd team. “Georganiseerd, talentvol en qua spelopvatting vergelijkbaar met Altalanta Bergamo.” De eindstand werd met gejuich ontvangen in Bergamo zowel door de spelers en bevolking. “De vlugge 0-2 ruststand had een stier de hekken in kunnen laten rennen, maar Atalanta herstelde zich op tijd.”