'Italiaanse Serie A-club meldt zich voor vertrekkende Ajacied'
Takehiro Tomiyasu lijkt zijn periode bij Ajax definitief achter zich te laten. Volgens transferjournalist Nicolò Schira heeft het Italiaanse Sassuolo zich gemeld voor de Japanse verdediger. De Serie A-club heeft contact gezocht met de 27-jarige international, die deze zomer transfervrij beschikbaar is na zijn vertrek uit Amsterdam.
omiyasu streek afgelopen winter neer bij Ajax nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. De verdediger had ruim anderhalf jaar nauwelijks gespeeld vanwege een zware knieblessure en tekende in de Johan Cruijff ArenA een contract voor een half seizoen. Uiteindelijk kwam hij tot negen officiële wedstrijden, waarin hij vooral als invaller werd gebruikt.
Een langer verblijf bij Ajax leek al langere tijd uitgesloten. The Telegraph meldde eerder dat de Amsterdammers niet van plan waren het aflopende contract te verlengen, terwijl Tomiyasu eind mei zelf al afscheid nam van de club. "Hallo Ajax-fans. Het duurde maar vijf maanden, maar toch wil ik jullie bedanken", schreef hij destijds op Instagram.
Nu lonkt een terugkeer naar de Serie A voor de Japanse WK-ganger. Volgens Schira heeft Sassuolo zich inmiddels officieel gemeld bij het kamp van Tomiyasu. De Italiaanse club eindigde afgelopen seizoen als elfde in de Serie A en hoopt zich deze zomer te versterken met de voormalig Ajacied.
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