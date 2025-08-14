'Italiaanse topclub informeert naar Ajax-aanvaller Mika Godts'

Volgens Tavolieri zijn beide partijen al in gesprek over een eventuele transfer, al is een akkoord nog heel ver weg. De twintigjarige linksbuiten heeft nog een vierjarig contract bij Ajax en was de eerste wedstrijd van het seizoen zijn basisplek kwijt aan nieuweling Raul Moro.

Napoli versterkte zich eerder deze zomer aan de linkerkant al met Noa Lang, maar de kampioen van Italië zoekt nog naar een concurrent. Eerder passeerden de namen van Jack Grealish en Federico Chiesa de revue, maar die lijken het niet te worden. Nu is Godts dus naar voren gekomen als volgende kandidaat voor de vacature.