Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Italiaanse topclub informeert naar Ajax-aanvaller Mika Godts'

Max
bron: X (voorheen Twitter)
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Napoli zou geïnteresseerd zijn in Mika Godts. Dat schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri woensdagavond op X

Volgens Tavolieri zijn beide partijen al in gesprek over een eventuele transfer, al is een akkoord nog heel ver weg. De twintigjarige linksbuiten heeft nog een vierjarig contract bij Ajax en was de eerste wedstrijd van het seizoen zijn basisplek kwijt aan nieuweling Raul Moro. 

Napoli versterkte zich eerder deze zomer aan de linkerkant al met Noa Lang, maar de kampioen van Italië zoekt nog naar een concurrent. Eerder passeerden de namen van Jack Grealish en Federico Chiesa de revue, maar die lijken het niet te worden. Nu is Godts dus naar voren gekomen als volgende kandidaat voor de vacature. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Robin Roefs

Brookhuis: "Het verbaast me dat Ajax of PSV niet heeft doorgepakt"

0
Tristan Gooijer in het shirt van Ajax

'NEC denkt komst van aan bijna herstelde verdediger van Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd