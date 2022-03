Geschreven door Idse Geurts 17 mrt 2022 om 10:03

Sébastien Haller is bezig aan een indrukwekkend seizoen. In de Champions League wist de Ivoriaanse spits elf keer het doel te vinden, terwijl Haller ook in de Eredivisie goed op schot is. Op dit moment is Haller topscorer van de Eredivisie met negentien doelpunten. Deze goede vorm van Haller levert, niet verrassend, ook de nodige interesse op van buitenlandse club. Volgens Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport staat de spits zelfs in de nadrukkelijke belangstelling van Internazionale.

Haller ziet in elk geval een overstap naar Milaan wel zitten. De spits zou ‘gefascineerd’ zijn door de Serie A en ziet zichzelf daar dan ook wel spelen. Haller zijn zaakwaarnemer heeft naar verluidt ook al gesproken met de Italiaanse topclub. Toch is het nog geen uitgemaakte zaak dat Haller naar Italië vertrekt. Ook Duitse club Borussia Dortmund zou interesse hebben in de diensten van Haller. Daarnaast is het natuurlijk ook goed mogelijk dat de 27-jarige Ivoriaan gewoon bij Ajax blijft.

Toch, mocht Ajax Haller verkopen, hangt er een aardig prijskaartje om zijn nek. Ajax wil minimaal 35 miljoen euro ontvangen voor Haller. Hierdoor maakt Ajax aardig wat winst op de spits. In 2021 kwam Haller immers voor ‘slechts’ 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Tot nu toe speelde Haller 57 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 45 doelpunten.