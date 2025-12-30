'Italianen en Fransen willen Gaaei in winter losweken bij Ajax'

Lazio en Paris FC zijn geïnteresseerd in Anton Gaaei. De 23-jarige Deense rechtsback speelt sinds 2,5 jaar bij Ajax en kwam tot nu toe in 93 wedstrijden in actie. Hij heeft een contract tot de zomer van 2028, maar nu proberen grote clubs uit Italië en Frankrijk hem weg te halen, meldt Tipsbladet.

Gaaei is een gewilde speler op de transfermarkt, zo meldt Tipsbladet. Het medium weet te melden dat het Italiaanse Lazio en het Franse Paris FC al gesprekken om hem te halen.

De verdediger kwam in de zomer van 2023 voor 4,5 miljoen euro over van Viborg. Dat is nog steeds het duurste bedrag dat de Deense club ooit voor een speler ontving. Ondanks eerdere twijfels over zijn kansen bij Ajax, heeft Gaaei inmiddels 63 Eredivisie-wedstrijden, vier doelpunten en acht assists op zijn naam bij Ajax. Dit seizoen speelde hij 13 duels in de Eredivisie en het is nog maar de vraag of daar duels bij gaan komen door de interesse.