Ivan Nielsen herinnert: "Met Ajax kwamen we er financieel niet uit"

Ivan Nielsen maakte in Nederland furore bij Feyenoord en PSV, maar had ook zomaar voor Ajax kunnen spelen. Voordat de Deen naar Rotterdam vertrok had hij contact met de Amsterdamse club.

"Bij Feyenoord heb ik een onvergetelijke tijd gehad, nadat ik ook met Ajax contact had gehad over een transfer, maar daar kwamen we er financieel niet uit", vertelt Nielsen in het Eindhovens Dagblad. "Mijn vrouw en ik verhuisden in 1979 vanuit Denemarken met onze zoon Thomas naar Oud-Beijerland, waar ik deze week nog ben gaan kijken. Dat deed me toch wel wat."

"Het kampioenschap met Feyenoord in 1984 en samen voetballen met Johan Cruijff is het absolute hoogtepunt uit die tijd. Wat een fascinerende man. Als voetballer niet te stoppen en buiten het veld ook niet. Hij regelde eigenlijk alles voor ons", gaat hij verder.

De Deen weet nog dat hij met Feyenoord ooit een toernooi in Saoedi-Arabië speelde, omdat Cruijff er een gouden bal kon ophalen. "En wij dan?", was het eerste wat de andere spelers vroegen. "Nou, voor ons allemaal lag daar een duur Cartier-horloge klaar. Hij had dat allemaal allang in orde gemaakt."