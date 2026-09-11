Ivan Perisic na topper tegen Ajax: "Ik denk dat ze bang waren"
Ivan Perisic heeft deze week met een glimlach gereageerd op een bijzonder moment tijdens de topper tussen PSV en Ajax. De ervaren Kroaat werd door voormalig Ajax-trainer Peter Bosz gewisseld en was daar zichtbaar niet blij mee.
Rik Elfrink van het ED vroeg Perisic woensdag naar zijn wissel en er verscheen al snel een glimlach op het gezicht van de PSV'er. "Ik was niet blij, maar dat is oké. Ik begrijp het wel, maar ik zat goed in de wedstrijd. Misschien niet aanvallend, maar we vochten als een team. Het was een intense wedstrijd."
"Ik denk dat ze mijn data van de eerste helft zagen en bang waren dat ik misschien té veel zou rennen. Dat ik dan misschien niet klaar zou zijn voor de volgende wedstrijd", grapt de Kroaat vervolgens. "Nee, alle invallers deden het goed. Ik heb ze gesteund en vanaf de bank heb ik ook alles gedaan wat ik kon om de wedstrijd te winnen. Dat hoort ook bij voetbal. In het begin was ik boos, maar dat vergeten we snel", aldus Perisic.
PSV kwam donderdagavond in actie tegen Shakhtar Donetsk, maar de club uit Eindhoven wist niet te winnen. De ploeg van trainer Peter Bosz bleef steken op een gelijkspel: 1-1. Voormalig Ajacied Sergino Dest nam in de tweede helft de gelijkmaker voor zijn rekening. Feyenoord verloor een dag eerder met ruime cijfers op bezoek bij FC Barcelona: 5-1. Sem Steijn wist te scoren in Camp Nou.
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Ivan Perisic na topper tegen Ajax: "Ik denk dat ze bang waren"
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