Ivan Perisic: "We hebben uiteindelijk van Ajax geprofiteerd"

Ivan Perisic genoot van de gewonnen landstitel van PSV. De ervaren Kroaat beseft zich echter maar al te goed dat dit een bijzondere is, mede door de achterstand die PSV een aantal weken geleden nog op Ajax had.

"Het is altijd geweldig als je een titel kan vieren", vertelt Perisic voor de camera van PSV TV. "Zeker na een lang seizoen en op de laatste speeldag. We zaten na februari in een moeilijke situatie, maar we gaven niet op. En dan is deze titel speciaal. Na de wedstrijd tegen Ajax had ik het niet meer verwacht, want het gat was negen punten. Maar we hadden geluk dat Feyenoord achter ons stond."

"Zij pushten ons en wij vochten voor de tweede plaats. En uiteindelijk hebben we geprofiteerd van een aantal slechte wedstrijden van Ajax. Toen waren wij daar en ik denk ook dat het verdiend is. We speelden het beste voetbal van Nederland, zeker in het begin en het einde van de competitie", aldus Perisic.