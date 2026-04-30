Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Jaap de Groot denkt dat de clubs in de Eredivisie wat meer naar elkaar moeten omkijken. Zo vindt hij dat FC Twente moet helpen om streekgenoot Heracles Almelo zo snel mogelijk terug in de Eredivisie te krijgen en wijst ook nog even naar Ajax.
"Twente zou eigenlijk mee moeten denken: hoe krijgen we Heracles zo snel mogelijk terug op het hoogste podium? Want ze hebben elkaar ook nodig", begint journalist Jaap de Groot in VoetbalTijd. "Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd uit de Major League Baseball in Amerika. Je had de San Francisco Giants, dat was de grootste concurrent van de LA Dodgers."
"Die kwamen financieel in zwaar weer terecht en dreigden kopje onder te gaan", gaat hij verder. "Op een gegeven moment waren ze gered door een donatie. Achteraf bleek die donatie van de eigenaar van LA Dodgers te zijn. Die zei: ik heb die rivaliteit nodig voor mijn eigen club."
Dit vindt René Wagelaar en mooi voorbeeld. "Maar in de voetballerij ligt het misschien allemaal iets gevoeliger", reageert hij. "Maar dat is het probleem in de voetballerij: iedereen is bezig met zijn eigen club", gaat De Groot verder. "Hoe wordt het geld op dit moment gemaakt in de voetballerij?"
"Dat is niet door Ajax, PSV of Feyenoord te verkopen, maar het is de competitie. De Premier League is belangrijker dan Manchester City en LaLiga is belangrijker dan Real Madrid. Dat besef moet ook in de Nederlandse Eredivisie komen. Dat Twente belang heeft bij een sterk Heracles. We lopen gewoon tien jaar achter", aldus de journalist.
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
"Godts heeft voor zijn leeftijd opvallend veel goals en assists"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"
'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'
Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Opsteker voor Hato: oud-Ajacied in het zonnetje gezet bij Chelsea
Van Hooijdonk prijst Ajacied: "Als hij het op zijn heupen heeft"
Eric Gudde aangepakt: "Alles ging naar Ajax en AZ kreeg niks"
Vermeulen over competitieslot Eredivisie: "Is bijna pijnlijk"
Twee Ajacieden opgenomen in Eredivisie Elftal van de Maand
Mika Godts krijgt transferadvies: "Daar kan hij heel veel leren"
'Ajax denkt aan Eredivisie-bekende als mogelijke opvolger Godts'
Kraay jr. ziet Ajax-huurling uitblinken: "Heeft hem goed gedaan"
Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"
Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Waarom daaraan vasthouden?"
Henk Spaan op de bres voor Ajacied: "Cruijff zal het wel weten"
'Dave Vos gelinkt aan Eredivisie-club': "Maar dat gaat niet door"