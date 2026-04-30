Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

Jaap de Groot denkt dat de clubs in de Eredivisie wat meer naar elkaar moeten omkijken. Zo vindt hij dat FC Twente moet helpen om streekgenoot Heracles Almelo zo snel mogelijk terug in de Eredivisie te krijgen en wijst ook nog even naar Ajax.

"Twente zou eigenlijk mee moeten denken: hoe krijgen we Heracles zo snel mogelijk terug op het hoogste podium? Want ze hebben elkaar ook nodig", begint journalist Jaap de Groot in VoetbalTijd. "Het mooiste voorbeeld vind ik nog altijd uit de Major League Baseball in Amerika. Je had de San Francisco Giants, dat was de grootste concurrent van de LA Dodgers."

"Die kwamen financieel in zwaar weer terecht en dreigden kopje onder te gaan", gaat hij verder. "Op een gegeven moment waren ze gered door een donatie. Achteraf bleek die donatie van de eigenaar van LA Dodgers te zijn. Die zei: ik heb die rivaliteit nodig voor mijn eigen club."