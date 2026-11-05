Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jaap de Groot waarschuwt Ajax-talenten: "Desastreuze gevolgen"

Niek
Jaap de Groot
Jaap de Groot Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare. Verslaggever Jaap de Groot toont zich echter kritisch over het spel van de club uit Amsterdam, zeker na het uitvallen van de Duitse spelmaker Julian Brandt. 

"Desondanks hield de ploeg stand. Waarbij het verschil in mentale hardheid tussen de gehaalde (Tolu, Amrabat, Blind, Ter Stegen) en aanwezige spelers weer duidelijk werd. Een proces dat hoofdcoach Michel Sanchez nog handenvol werk bezorgd", schrijft De Groot op de website van Sporting Voetbal

"Wat dat betreft is het nog altijd slechte presteren van Jong Ajax een indicatie", waarschuwt hij. "Door het besluit om de connectie met de A-selectie te verbreken en het op één na hoogste team aan top van de opleidingspiramide te plaatsen, blijkt desastreuze gevolgen te hebben gehad. In plaats van dagelijks met prestatiecoaches te werken, werden de talenten met opleiders geconfronteerd", constateert De Groot. 

"Er mocht verloren worden, in plaats van dat er altijd gewonnen moest worden. Het is ook altijd de achilleshiel van Aaron Bouwman en Jorthy Mokio, die ondanks hun talent nog kampen met momenten van verslapping", waarschuwt hij. "Desondanks maakt Ajax stappen. Dit keer ten koste van AZ, waar vooral het wegvallen van Wouter Goes voelbaar was", stelt De Groot. 

"Na 90 minuten afwezigheid tegen FC Twente en de tweede helft tegen Ajax voelden de Alkmaarders het gemis van een speler die in een paar maanden tijd enorme stappen heeft gemaakt", beseft hij. "Inmiddels niet alleen gezegend met veel talent, maar ook in staat zijn vaak explosieve winnaarmentaliteit te kanaliseren. Hij werd bij AZ gemist", besluit De Groot. 

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Youri Baas

'Baas in belangstelling topclub': "Wordt bij Ajax niet bevestigd"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lovend: "Ajax is echt weer op de weg terug"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing bij de persconferentie

Tijmen van Wissing stellig: "FC Twente is de favoriet tegen Ajax"

0
Sondre Ørjasæter

Ørjasæter of Daal naar Ajax? "Dan is hij helemaal onbetaalbaar"

0
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Baas in belangstelling topclub': "Wordt bij Ajax niet bevestigd"

René van der Gijp lovend: "Ajax is echt weer op de weg terug"

Ajax gaat op bezoek bij FC Twente: BetMGM pakt uit met mooie odds

Ajax zoekt opvolger Geelen: "Zetten op een groter kanon in"

Jansen ziet favoriet bij FC Twente-Ajax: "Goed in grote wedstrijden"

Aad de Mos geeft waarschuwing aan Ajax: "Hij is een plaaggeest!

Jakobs wijst favoriet FC Twente-Ajax aan: "Dat duel wonnen ze ook"

Drommel geniet van Ajax-speler: "Lijkt me mooi om shirt te ruilen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws