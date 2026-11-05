Jaap de Groot waarschuwt Ajax-talenten: "Desastreuze gevolgen"

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare. Verslaggever Jaap de Groot toont zich echter kritisch over het spel van de club uit Amsterdam, zeker na het uitvallen van de Duitse spelmaker Julian Brandt.

"Desondanks hield de ploeg stand. Waarbij het verschil in mentale hardheid tussen de gehaalde (Tolu, Amrabat, Blind, Ter Stegen) en aanwezige spelers weer duidelijk werd. Een proces dat hoofdcoach Michel Sanchez nog handenvol werk bezorgd", schrijft De Groot op de website van Sporting Voetbal.

"Wat dat betreft is het nog altijd slechte presteren van Jong Ajax een indicatie", waarschuwt hij. "Door het besluit om de connectie met de A-selectie te verbreken en het op één na hoogste team aan top van de opleidingspiramide te plaatsen, blijkt desastreuze gevolgen te hebben gehad. In plaats van dagelijks met prestatiecoaches te werken, werden de talenten met opleiders geconfronteerd", constateert De Groot.