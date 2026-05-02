Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
Jaap de Groot schoof deze week aan bij de uitzending van VoetbalTijd. De oud-journalist van De Telegraaf sprak over zijn rol als verslaggever van Ajax. De Groot was ook een goede vriend van Johan Cruijff en besloot daarna interviews van de oud-Ajacied over te laten aan zijn collega's Valentijn Driessen, Marcel van der Kraan of Mike Verweij.
"Zoals hier heb je de Tubantia en daar zit Leon ten Voorde al dertig of vier jaar op als clubwatcher", reageert René Wagelaar. "Maar dat is eigenlijk een van de betere vrienden van Erik ten Hag en die is nu technisch directeur. Daar moet hij over schrijven. Kan dat of kan dat niet, een journalist die bevriend is met?", vraagt hij zich af.
"Ik hou er in de eerste plaats niet van om over collega's te praten", antwoordt De Groot. "Voor een journalist is een netwerk natuurlijk essentieel. Dus daar heb je allerlei gradaties in. Ga je één keer per week met elkaar uiteten? Maar je kan ook gewoon een vertrouwensrelatie met elkaar opbouwen. Dat is wat anders dan vriendschap. Dus ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Ik brand mijn vingers daar niet aan, omdat dat heel persoonlijk is."
De Groot heeft wel een stelregel. "Ik zeg altijd: het belang van de krant is primair. Als de krant er beter van wordt, dat is wel een factor. Als je niet meer objectief bent en je gaat er te ver in mee, dan schaadt het de krant ook. Een krant die niet geloofwaardig is, devalueert ook in z'n waarde", meent hij.
Volgens Wagelaar gelooft een supporter alles wat er in de krant staat. De Groot is het daar niet helemaal mee eens. "Op een gegeven moment weet je wat wat een typische Ajax-krant of een typische FC Twente-krant is. Dat krijg je sowieso. Maar je kan het er ook te dik bovenop gooien", aldus De Groot, die de vraag krijgt of Mike Verweij de Ajax-watcher kan blijven als hij wekelijks de nieuwtjes van technisch directeur Jordi Cruijff krijgt.
"Dat hangt er helemaal vanaf hoe hij daarmee omgaat", vindt De Groot. "Op het moment dat hij hoort dat Jordi Cruijff wordt ontslagen, dan moet hij niet een soort campagne starten om Jordi te behouden. Dan moet hij het wel brengen. Dat heb ik met Cruijff ook gedaan. Toen Johan toentertijd onder druk stond met Ton Harmsen. Ik zat daar middenin en had ook de primeur, maar ik schreef het wel", besluit hij.
Jaap de Groot wijst: "Je weet wat een typische Ajax-krant is"
