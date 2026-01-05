Kick-off
'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'
Jaap Stam (53) stopt ermee als trainer bij club in Overijssel

Arthur
Jaap Stam
Jaap Stam Foto: © Pro Shots

Jaap Stam stopt na dit seizoen als trainer van DOS Kampen. De voormalig voetballer van Ajax heeft besloten zijn werkzaamheden als trainer niet langer te combineren met andere verantwoordelijkheden binnen de club, zo meldt RTV Oost.

In plaats daarvan zal Stam bij DOS Kampen aan de slag gaan als technisch manager, een rol waarin hij zijn ruime ervaring binnen het voetbal kan inzetten.

Stam begon zijn eigen voetbalcarrière bij DOS Kampen en maakte later furore bij grote clubs in binnen- en buitenland. Hij speelde onder meer bij Manchester United, Lazio Roma en AC Milan. Later als trainer was hij onder meer actief bij Feyenoord en Reading.

