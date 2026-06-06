Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"
Jaap Stam was één van de internationals die tijdens de halve finales een strafschop miste op het EK. Na de penaltyreeks ging Italië naar de finale, maar de voormalig Ajacied heeft daar geen enorm trauma aan overgehouden.
"Je kunt trainen op je trap, maar op dat soort momenten komt er zo veel spanning en druk bij kijken", vertelt Stam aan ESPN. "Ook heb je negentig minuten en een verlenging achter de rug en je bent vermoeid. Ook geestelijk. Dat moment kun je niet nabootsen. Je krijgt die bal in je handen en loopt naar de stip."
"Op dat moment denk je niet echt aan die miljoenen mensen die kijken, maar je weet wel dat als hij erin gaat, de kans heel groot is dat je wint", gaat de oud-PSV'er verder. "Maar je weet ook dat de keeper zijn huiswerk gedaan heeft. Er zijn spelers die daarom nog hun keuze voor een hoek veranderen bijvoorbeeld."
"Feit is dat je de verantwoordelijkheid neemt", vervolgt de voormalig international van Oranje. "De trainer kwam bij me, ik stond eigenlijk niet op de lijst. Sommige spelers waren gewisseld en sommigen wilden niet. Ik heb hem wel genomen en deed dat zoals ik op de training deed, maar uiteindelijk gaat hij hoog over en is dat vervelend."
"Ik moet ook bekennen dat ik er geen weken van wakker heb gelegen. Het hoort bij prof zijn en we zijn allemaal mensen. Uiteindelijk hadden we die wedstrijd in de reguliere speeltijd moeten winnen, toen hadden we ook al twee penalty's gemist", aldus Stam.
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