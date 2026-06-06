Jaap Stam over Oranje-trauma: "Ik heb er niet wakker van gelegen"

"Je kunt trainen op je trap, maar op dat soort momenten komt er zo veel spanning en druk bij kijken", vertelt Stam aan ESPN. "Ook heb je negentig minuten en een verlenging achter de rug en je bent vermoeid. Ook geestelijk. Dat moment kun je niet nabootsen. Je krijgt die bal in je handen en loopt naar de stip."

"Op dat moment denk je niet echt aan die miljoenen mensen die kijken, maar je weet wel dat als hij erin gaat, de kans heel groot is dat je wint", gaat de oud-PSV'er verder. "Maar je weet ook dat de keeper zijn huiswerk gedaan heeft. Er zijn spelers die daarom nog hun keuze voor een hoek veranderen bijvoorbeeld."