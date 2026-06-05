Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"

"Als je je bij Oranje mag melden, is dat altijd iets speciaals", vertelt Stam aan ESPN. "En dan mag je naar het WK, waar alle grote landen met sterren samenkomen en je je mag meten met de besten van de wereld. Wij speelden tegen landen als Argentinië en Brazilië, tegen wereldsterren als Batistuta en Ronaldo. Net daarvoor was mijn transfer naar Manchester United beklonken."

"Ik ging van PSV naar het Nederlands elftal en daarna naar Manchester. Ik was op dat moment de duurste verdediger van de wereld en daarom was er nog meer pers", vervolgt hij. "Ik ging niet angstig een wedstrijd in, maar ik had altijd wel een bepaalde spanning. Toen ik in het begin bij het Nederlands elftal zat, was ik wel wat zenuwachtiger."