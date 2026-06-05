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Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"

Stefan
Jaap Stam in Manchester
Jaap Stam in Manchester Foto: © Pro Shots

Jaap Stam is benieuwd naar hoe het Nederlands elftal voor de dag gaat komen tijdens het aanstaande WK. De voormalig verdediger van Ajax speelde zelf ook op de nodige eindtoernooien mee namens Oranje.

"Als je je bij Oranje mag melden, is dat altijd iets speciaals", vertelt Stam aan ESPN. "En dan mag je naar het WK, waar alle grote landen met sterren samenkomen en je je mag meten met de besten van de wereld. Wij speelden tegen landen als Argentinië en Brazilië, tegen wereldsterren als Batistuta en Ronaldo. Net daarvoor was mijn transfer naar Manchester United beklonken."

"Ik ging van PSV naar het Nederlands elftal en daarna naar Manchester. Ik was op dat moment de duurste verdediger van de wereld en daarom was er nog meer pers", vervolgt hij. "Ik ging niet angstig een wedstrijd in, maar ik had altijd wel een bepaalde spanning. Toen ik in het begin bij het Nederlands elftal zat, was ik wel wat zenuwachtiger."

"Als we dan in de bus naar de wedstrijd zaten, begon die spanning wel te groeien. Als je meer gewend bent, je wordt onderdeel van de groep en ervaren in je rol, worden die zenuwen minder. Maar spanning blijft altijd, dat is denk ik ook goed. Het houdt je scherp en gefocust. Veel mensen dachten als ze mij zagen: die heeft nergens last van. Maar van binnen wel hoor. En ik heb ook gemerkt in mijn carrière dat als ik onbevangen en losjes een wedstrijd inging, ik minder gefocust en alert was", aldus Stam.

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

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