Jaap Stam onder de indruk: "Daar heb ik enorm veel respect voor"

Jaap Stam was in het verleden een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar hij ziet dat er nu ook een aantal topverdedigers in Oranje staan. De voormalig profvoetballer ziet dat Jurriën Timber op de deur klopt bij bondscoach Ronald Koeman.

"Ik vind Jurriën geweldig. In zijn laatste jaar bij Ajax heb ik hem eens gesproken over zijn ontwikkeling", blikt hij terug op de website van het AD. "Ik merkte, aan zijn vragen over de Premier League ook, dat hij graag de stap wilde maken. Toen hij naar Arsenal ging, hoorde je veel: ‘Te jong, niet doen’. Hij bewees meteen daar te passen. Maar wat hij na zijn zware knieblessure laat zien, daar heb ik enorm veel respect voor", aldus Stam.

"Rechts, links, centraal, het maakt niet uit. Hij is zo goed aan de bal, positioneel sterk, rap en potig", vervolgt hij enthousiast. "Freddie Ljungberg, voormalig Arsenal-speler en mijn viaplay-collega, vindt hem fantastisch, als speler en als karakter. Omdat zijn balbehandeling, aanname en startsnelheid goed zijn, kan hij tegenstanders lokken en snel passeren. Jurriën is de ideale speler omdat hij trainers snel kan laten switchen van formatie", besluit Stam.