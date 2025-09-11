AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Jaap Stam onder de indruk: "Daar heb ik enorm veel respect voor"

Niek
Jaap Stam in Manchester
Jaap Stam in Manchester Foto: © Pro Shots

Jaap Stam was in het verleden een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar hij ziet dat er nu ook een aantal topverdedigers in Oranje staan. De voormalig profvoetballer ziet dat Jurriën Timber op de deur klopt bij bondscoach Ronald Koeman. 

"Ik vind Jurriën geweldig. In zijn laatste jaar bij Ajax heb ik hem eens gesproken over zijn ontwikkeling", blikt hij terug op de website van het AD. "Ik merkte, aan zijn vragen over de Premier League ook, dat hij graag de stap wilde maken. Toen hij naar Arsenal ging, hoorde je veel: ‘Te jong, niet doen’. Hij bewees meteen daar te passen. Maar wat hij na zijn zware knieblessure laat zien, daar heb ik enorm veel respect voor", aldus Stam. 

"Rechts, links, centraal, het maakt niet uit. Hij is zo goed aan de bal, positioneel sterk, rap en potig", vervolgt hij enthousiast. "Freddie Ljungberg, voormalig Arsenal-speler en mijn viaplay-collega, vindt hem fantastisch, als speler en als karakter. Omdat zijn balbehandeling, aanname en startsnelheid goed zijn, kan hij tegenstanders lokken en snel passeren. Jurriën is de ideale speler omdat hij trainers snel kan laten switchen van formatie", besluit Stam. 

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

0
Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

0
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

0
Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

0
Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

0
Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
