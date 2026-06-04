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Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"

Stefan
Jaap Stam
Jaap Stam Foto: © Pro Shots

Jaap Stam kijkt uit naar aanstaande WK. De voormalig Ajacied heeft zijn licht laten schijnen over de selectie van bondscoach Ronald Koeman en is enthousiast over de opties in de Nederlandse achterhoede.

"Ik denk dat wij in de verdedigers wel heel goed zitten", vertelt Stam aan ESPN. "We zijn goed vertegenwoordigd. Jaren terug was dat nog wel eens anders. Er zijn nu meer keuzes qua diversiteit, ervaring en kwaliteit. Het ligt eraan hoe Koeman wil gaan spelen, met vier of vijf verdedigers. Maar het kan allebei en dat is heel positief."

"Men noemt de verdediging toch de basis voor succes", gaat de voormalig verdediger van PSV verder. "Dat je van achteruit kunt opbouwen, maar ook weinig weggeeft. Al zijn tegengoals ook inherent aan voetbal. Frankrijk heeft bijvoorbeeld een hele goede selectie, maar ook zij incasseren doelpunten. Je kunt niet altijd de pot dichthouden."

Virgil van Dijk heeft geen lekker seizoen achter de rug bij Liverpool, maar Stam denkt niet dat hij daardoor minder in zijn vel zal zitten bij Oranje. "Ongetwijfeld zal hij voor zichzelf het seizoen hebben geanalyseerd. Zij hebben het enorm lastig gehad met alles wat er is gebeurd en hoe ze gepresteerd hebben. Maar het fijne is, en dat zeg ik uit ervaring, dat je een soort van opnieuw kunt beginnen. Met nieuwe spelers, in een andere omgeving en met een ander doel."

"Dat kan heel prettig zijn. Zo kun je alles van je afzetten en je focussen op iets nieuws. Toen ik bij Lazio zat, liep het bij de club niet lekker. Er waren veel financiële problemen, spelers moesten verkocht worden. Daardoor zaten we er niet lekker in en verloren we ook regelmatig. Toen was het heel prettig dat ik naar het Nederlands elftal kon. De Nederlandse jongens bij elkaar, lekker weer even Nederlands praten. Dat gaf me weer een heel goed gevoel", aldus Stam.

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Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

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