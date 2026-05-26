Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"

Met de komst van Stam haalt PEC Zwolle opnieuw een echte clubman binnen. In 1992 debuteerde hij als profvoetballer in Zwolle, waarna hij een indrukwekkende internationale loopbaan opbouwde bij onder meer PSV, Manchester United, Lazio Roma en AC Milan. Later keerde hij terug in een technische rol: als assistent-trainer werkte hij ruim vijftien jaar geleden als rechterhand van Art Langeler en maakte hij deel uit van de staf die in 2012 promotie naar de Eredivisie realiseerde. In 2019 stond Stam bovendien een half jaar als hoofdtrainer aan het roer in Zwolle, voordat hij vertrok naar Feyenoord.

Jaap Stam over zijn terugkeer bij de club: "Ik wil heel graag mijn bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van PEC Zwolle. Deze club loopt als een rode draad door mijn leven. In mijn rol binnen het bestuur wil ik samen bouwen aan een duurzame club. PEC Zwolle heeft veel potentie en kan op vele vlakken groeien, maar dit heeft wel tijd nodig. We moeten realistisch zijn en nuchter blijven, maar tegelijkertijd ook de ambitie hebben om met de club vooruit te willen. Met mijn ervaring en netwerk hoop ik daar een bijdrage aan te leveren."