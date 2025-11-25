Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jaap Stam wil Ajax uit brand helpen: "Dan ben je beschikbaar"

Arthur
bron: ESPN
Jaap Stam
Jaap Stam Foto: © Pro Shots

Jaap Stam laat in de Bureau Sport Podcast van BNNVARA weten dat hij voor sommige clubs altijd klaarstaat om te helpen. De oud-Ajacied sloot zijn carrière af bij Ajax, de club waar hij al sinds zijn jeugd fan van is. Tegenwoordig is Stam analist van het Engelse voetbal en volgt hij Ajax daarom niet intensief. Toch blijft hij voor bepaalde clubs beschikbaar.

Ajax volgt Stam echter wel nauw. "Ik vind het dan wel jammer om te zien hoe het op dit moment gaat. Alles heeft te maken met hoe een club wordt geleid, welke structuur daar zit en welke keuzes er dan worden gemaakt door mensen van bestuurlijk niveau. Mensen die de technische keuzes moeten maken over selecties en over trainers."

Wanneer hem wordt gevraagd of hij beschikbaar zou zijn als Ajax hem zou bellen, reageert Stam eerst: "Dat zou kunnen, maar dat gaan ze niet doen." Op de vraag of hij beschikbaar is, zegt hij: "Voor sommige clubs ben je altijd beschikbaar. En ik heb ook weleens gezegd: je bent altijd beschikbaar om een club te helpen of wat dan ook."

Stam vervolgt: "Ik denk dat als je altijd trainer bent geweest en je ook nog steeds de ambitie hebt om trainer te zijn, dan ben je altijd beschikbaar. Maar je moet ook heel realistisch zijn en dan weet je dat ze dat nooit gaan doen. En dat maakt ook helemaal niet uit."

Volgens Stam kan het een uitdaging zijn om bij Ajax te werken. "Ajax is een hele mooie club, maar je weet ook dat er altijd gelul en geouwehoer is. Als je daar instapt moet je van goeden huize komen om het goed weg te zetten. Belangrijk voor een trainer is dat je mensen hebt die je steunen en begeleiden. Mensen die zorgen dat er goede spelers binnenkomen, zodat je ook daadwerkelijk kunt bouwen naar een bepaald niveau. Dan moet je de trainer ook de tijd geven en gunnen."

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mike Verweij in de studio van De Telegraaf

'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"

0
Davy Klaassen en Kenneth Taylor

'Drie Ajacieden staan deze winter voor een vertrek bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jaap Stam
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd