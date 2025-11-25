Jaap Stam wil Ajax uit brand helpen: "Dan ben je beschikbaar"

Jaap Stam laat in de Bureau Sport Podcast van BNNVARA weten dat hij voor sommige clubs altijd klaarstaat om te helpen. De oud-Ajacied sloot zijn carrière af bij Ajax, de club waar hij al sinds zijn jeugd fan van is. Tegenwoordig is Stam analist van het Engelse voetbal en volgt hij Ajax daarom niet intensief. Toch blijft hij voor bepaalde clubs beschikbaar.

Ajax volgt Stam echter wel nauw. "Ik vind het dan wel jammer om te zien hoe het op dit moment gaat. Alles heeft te maken met hoe een club wordt geleid, welke structuur daar zit en welke keuzes er dan worden gemaakt door mensen van bestuurlijk niveau. Mensen die de technische keuzes moeten maken over selecties en over trainers."

Wanneer hem wordt gevraagd of hij beschikbaar zou zijn als Ajax hem zou bellen, reageert Stam eerst: "Dat zou kunnen, maar dat gaan ze niet doen." Op de vraag of hij beschikbaar is, zegt hij: "Voor sommige clubs ben je altijd beschikbaar. En ik heb ook weleens gezegd: je bent altijd beschikbaar om een club te helpen of wat dan ook."

Stam vervolgt: "Ik denk dat als je altijd trainer bent geweest en je ook nog steeds de ambitie hebt om trainer te zijn, dan ben je altijd beschikbaar. Maar je moet ook heel realistisch zijn en dan weet je dat ze dat nooit gaan doen. En dat maakt ook helemaal niet uit."

Volgens Stam kan het een uitdaging zijn om bij Ajax te werken. "Ajax is een hele mooie club, maar je weet ook dat er altijd gelul en geouwehoer is. Als je daar instapt moet je van goeden huize komen om het goed weg te zetten. Belangrijk voor een trainer is dat je mensen hebt die je steunen en begeleiden. Mensen die zorgen dat er goede spelers binnenkomen, zodat je ook daadwerkelijk kunt bouwen naar een bepaald niveau. Dan moet je de trainer ook de tijd geven en gunnen."