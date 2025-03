Jack van Gelder na PSV-Ajax: "Hij zakte opnieuw door het ijs"

Jack van Gelder zag PSV bepaald niet overtuigend voor de dag komen tegen Ajax. In het Philips Stadion waren de Amsterdammers met 0-2 te sterk en de journalist denkt dat de Eredivisie wel gespeeld is.

"De competitie is beslist, ja", begint Van Gelder in De Oranjezondag. "Natuurlijk is de competitie beslist. PSV zou er vol op gaan en Ajax zou het heel moeilijk krijgen. Dat had ik ook verwacht, want ik dacht dat Ajax met 3-1 zou verliezen, maar het werd een compleet andere wedstrijd."

"Rik Elfrink schreef of PSV Ajax misschien onderschat zou hebben, maar dat zou ik heel vreemd vinden", gaat de journalist verder. "PSV had precies moeten weten hoe Ajax speelt. Wat me tegenviel van PSV, is dat PSV Ajax niet heeft weten te verrassen. Door eigenlijk precies te doen wat Ajax had gedacht. Op het middenveld ook."

"Joey Veerman wil ik niet afrekenen voor de prestatie van PSV, maar hij zakte voor de zoveelste keer door het ijs in een belangrijke wedstrijd. Hij geeft drie of vier aardige ballen, maar voor de rest niets. Het was wel een interessante wedstrijd, maar ik had gedacht dat de competitie weer helemaal opengemaakt zou worden door PSV", aldus Van Gelder.