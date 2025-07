Jack van Gelder keert terug in De Oranjezomer: "Is altijd leuk"

Jack van Gelder maakt binnenkort zijn rentree als tafelgast in De Oranjezomer op SBS6. Dat bevestigt presentatrice Hélène Hendriks in gesprek met De Telegraaf . De sportverslaggever was de afgelopen weken niet te zien in de zomerse talkshow.

Zijn tijdelijke afwezigheid hing samen met die van Hendriks zelf. Van Gelder verklaarde eerder tegenover De Telegraaf: "De redactie heeft mij gebeld om te zeggen dat ze met Johnny de Mol als presentator voor een andere opzet kiezen." Door een medische ingreep moest Hendriks de presentatie van De Oranjezomer tijdelijk neerleggen. In eerste instantie nam Johnny de Mol het van haar over, en inmiddels is Thomas van Groningen de vaste vervanger.

Deze week werd bekend dat Hélène Hendriks op 4 augustus terugkeert als presentatrice van De Oranjezomer. Ze zal het programma nog twee weken leiden, tot het nieuwe seizoen van Vandaag Inside op 18 augustus van start gaat. Het Instagram-account van Vandaag Inside meldde bij een foto van Hendriks achter een rollator: "De persfoto’s zijn gedrukt. Niets staat een terugkeer nog in de weg. Vanaf 4 augustus terug als presentatrice van De Oranjezomer: Hélène Hendriks!"

Of Van Gelder ook daadwerkelijk zou terugkeren zodra Hendriks weer zou presenteren, liet hij eerder nog in het midden. "Dat weet ik niet, we moeten het afwachten. Het belangrijkste is dat zij zo snel mogelijk opknapt", gaf hij toen aan. Wel benadrukte hij: "Het is altijd leuk om aan te schuiven bij het programma."