Jack van Gelder maakt zich zorgen over Ajax: "Dat hebben ze niet"

Jack van Gelder heeft weinig positiefs te zeggen over de invalbeurt van Mika Godts tegen AS Monaco. De aanvaller deed een half uur mee, maar Van Gelder vond hem ongeïnteresseerd overkomen.

"Hij kwam er gister in, maar had zoiets van: zoek het maar uit…", is Van Gelder hard bij de Oranjezomer. Hélène Hendriks snapt niet hoe Godts het veld heeft kunnen betreden met zo'n mindset. "Een speler denkt toch niet in een oefenwedstrijd: zoek het lekker uit?", vraagt de teruggekeerde presentatrice haar hardop af.

"Ajax heeft Raúl Moro gekocht, dat is natuurlijk een aanwinst van zoveel miljoenen (ongeveer 9,5 miljoen euro) en die krijgt nu de voorkeur", reageert Van Gelder. "Die wordt nu alleen maar aan de linkerkant gezet", aldus Van Gelder, die dat overigens geen oplossing vindt. "Ze hebben geen doelpuntenmakers. Daar kijkt iedere trainer toch als eerst naar?"

Noa Vahle zegt dat Ajax nog altijd Steven Berghuis en Bertrand Traoré in de selectie heeft. "Dat zijn geen doelpuntenmakers. Die maken er geen twaalf in een seizoen. Ik bedoel: ze moeten nog een goede spits halen", oordeelt Van Gelder. Wout Weghorst, Don-Angelo Konadu en Brian Brobbey zijn de enige spitsen in de selectie.